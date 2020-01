Atalanta – Spal | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di lunedì 20 gennaio in diretta e streaming (Di domenica 19 gennaio 2020) La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A si conclude con il posticipo tra Atalanta e Spal. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata L’Atalanta riesce a strappare un grande pareggio all’Inter a San Siro per il risultato finale di 1 -1. Sconfitta per 1 – 0 invece la Spal nel match che l’ha vista affrontare una decisa Fiorentina. Il pareggio della scorsa giornata non ha fermato il grande campionato dell’Atalanta che si trova in quarta posizione a soli 7 punti dalla Lazio; una vittoria in casa non è un traguardo così irraggiungibile. Continua il periodo nero della Spal che guarda tutte dal fondo della classifica a soli 12 punti; lo scontro con l’Atalanta è tosto e un pareggio sarebbe già un ottimo risultato. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Atalanta ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

VarskySports : Lazio 5-Sampdoria 1 Sassuolo 2-Torino 1 Napoli 0-Fiorentina 2 Domingo 8:30-Milan-Udinese 11-Bologna-Hellas Verona… - pronosti_calcio : Pronostico Atalanta-SPAL 20 Gennaio: 20ª Giornata di Serie A - ItaSportPress : Spal, Semplici: 'Contro l'Atalanta fare punti per ripartire in classifica...' - -