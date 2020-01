Asl di Verona usa Napoli come metro negativo per gli effetti delle radiazioni (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Asl di Verona è stata costretta a scusarsi, provvedendo a rimuovere la frase con cui, in un modulo, paragonava gli effetti delle radiazioni a un mese di vita a Napoli. La città di Napoli usata dalla Asl di Verona come metro di paragone in negativo per misurare gli effetti delle radiazioni subite dal paziente sottoposto a tomografia computerizzata cone beam (Cbtc). A sollevare il caso è stato ieri lo sportello “Difendi la città” del Comune di Napoli, che raccoglie le segnalazioni dei cittadini napoletani relative “alle offese contro Napoli”, e che oggi incassa le scuse della Ulss 9 Scaligera, la quale fa sapere che il modulo in questione è stato “sostituito e aggiornato”. Nel modulo informativo per il consenso all’esecuzione del Cbct, reperibile anche tramite sito internet della Asl, Napoli veniva utilizzata per far comprendere il valore ... Leggi la notizia su 2anews

