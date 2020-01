Asia Nuccetelli oggi, lontana dalla tv e sempre più bella: come ha ottenuto un corpo da favola (FOTO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Asia Nuccetelli oggi: lontana dalla tv e sempre più bella la 23enne figlia di Antonella Mosetti. Quasi 290mila followers su Instagram, e nella galleria fotografica tanti momenti delle sue giornate dedite in gran parte alla equitazione e ai cavalli che la tengono impegnata quotidianamente. “Non sono un’influencer, non sono un’attrice o una blogger – ha spiegato – Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro”. Asia Nuccetelli: nuova vita e nuovo fisico, ma la chirurgia estetica non c’entra Occhi azzurri e sguardo felino, lunghi capelli castani e un fisico più che mai sensuale, che lei valorizza scegliendo mise succinte sapientemente esibite sui social. Video selfie dove si muove ammiccando ... Leggi la notizia su urbanpost

LorenzaDellaVa1 : Jasmine è identica ad Asia Nuccetelli #domenicalive - AndrEurovision : RT @BiasiErika: L'influencer dei miei stivali è la concorrente più inutile e antipatica della storia. La voglio fuori con percentuali bulga… -