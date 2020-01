Ascolti TV primetime, sabato 18 gennaio 2020: C’è posta per te vola al 30.9%, Meraviglie al 17.7% (Di domenica 19 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di sabato 18 gennaio 2020. Nella serata di ieri, su Rai1 la terza puntata di Meraviglie ha conquistato 3.829.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con C’è posta per Te ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori con uno share del 30.9%. Su Rai2 FBI 2 ha interessato 1.374.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Sing ha intrattenuto 1.118.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 La città delle donne ha raccolto 512.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Più forte, ragazzi! totalizza un a.m. di 619.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 636.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 La scelta di Jessica segna 285.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Clandestino è seguito da 238.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 la puntata ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

