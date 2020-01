Ascolti tv, ancora un trionfo per Maria De Filippi: ‘C’è posta per te’ resta impareggiabile (Di domenica 19 gennaio 2020) Nuovo successo per il people show di Canale 5 che ha sfiorato i 6 milioni di telespettatori anche nella seconda puntata... Leggi la notizia su today

myqueasysmile : La canzone del cuore è quella canzone che puoi non ascoltare per mesi ma appena la senti ti dà i brividi, è quella… - gagliardi_enza : Ascolti clamorosi per la seconda puntata di #CePostaPerTe che cresce ancora al 30.9% con 5,9 milioni di telespettat… - vincenzo_celso : Ancora 'ste polemiche con #Amadeus . Abbiate fede, verrà punito dagli ascolti. Amadeus farebbe addormentare anche Toninelli... #Sanremo -