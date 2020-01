Arriva il Dog manager: gestisce il tempo libero fra sport e relax (Di domenica 19 gennaio 2020) Gioia Locati Nuova figura professionale attenta al benessere degli animali nella ricreazione Sì, c'è bisogno anche di lui, del Dog manager. Vuoi perchè le leggi sono spesso complicate, vuoi perchè l'educazione si impara e si trasmette, vuoi perchè il numero di cani italiani è in vertiginosa crescita. Così questa nuova figura professionale avrà tutte le carte per gestire i luoghi ricreativi a misura di quattrozampe. Dalle spiagge, alle pensioni, agli agriturismi, alle aree pubbliche dog friendly. A proporre un corso con tanto di certificazione è l'associazione Baubeach Village che, vent'anni fa, ha inventato la prima spiaggia per cani e proprietari. «La richiesta di professionisti cinofili è in forte crescita - ha spiegato Patrizia Daffinà, presidente del Baubeach Village - Per questo condivideremo la nostra esperienza con chi voglia lavorare in un contesto stimolante a ... Leggi la notizia su ilgiornale

