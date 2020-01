Antonella Elia contro Fernanda Lessa al GF Vip: “Sei cattiva dentro” (Di domenica 19 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Antonella Elia contro Fernanda Lessa. Scoppierà una rissa? Il divario tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al GF Vip si fa sempre più grande e c’è da scommettere che prima o poi scoppierà una vera e propria rissa tra le due. Le divergenze non sembrano appianarsi da quando Antonella Elia ha nominato Fernanda Lessa, sostenendo di non sopportarla e di non tollerare la sua voce stridula. Negli ultimi giorni la Lessa si è permessa di apostrofare come ‘lesbica’ Licia Nunez. Se quest’ultima ha accettato la sua spiegazione, ha scatenato invece la furia di Antonella Elia che non ha usato termini teneri nei suoi confronti. Parlando con Barbara Alberti, la ministra di Chiambretti ha dichiarato che non perdonerà mai Fernanda Lessa: “Ha detto che sono sola e che a casa non mi aspetta nessuno. Sei proprio cattiva dentro e quelle parole continuano a ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : ANTONELLA ELIA PRONTA ALLA RISSA. #GFVIP - trash_italiano : ANTONELLA ELIA SPIETATA ?? #GFVIP - GrandeFratello : Nel nostro #GFVIP abbiamo la regina assoluta dell’entusiasmo… di chi parliamo? Di Antonella Elia ?????? -