Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 20 a 24 gennaio 2020: l’intuito di Angela non mente (Di domenica 19 gennaio 2020) Nelle puntate dal 20 al 24 gennaio 2020 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Angela alle prese con un dubbio che si trasformerà in una intuizione ben precisa. Ebbene secondo la giovane i metodi rigidi della maestra di Bianca in realtà sono frutto di un’avversione che la donna ha nei confronti di Franco. Se il suo sospetto fosse vero, sarebbe gravissimo. Per questo motivo Angela vuole indagare per capire se la sua intuizione ha uno straccio di verità. Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 20 a 21 gennaio 2020: Il disagio di Marina Lunedì 20 gennaio 2020 – Il disagio di Marina: Marina vivrà un momento di grande depressione durante il quale non riuscirà più a trovare un senso per vivere. La donna sprofonderà sempre di più realizzando di essere perdutamente infelice. Tutta colpa dello scontro tra Fabrizio e lo zio, al termine del quale si renderà conto di ... Leggi la notizia su anticipazioni

