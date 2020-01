Anticipazioni La guerra è finita, Isabella Ragonese: “Giulia ha problemi” (Di domenica 19 gennaio 2020) La guerra è finita Anticipazioni, Isabella parla di Giulia: “Ha problemi di coscienza” Domani sera andrà in onda su Rai1 la seconda puntata de La guerra è finita con Michele Riondino e Isabella Ragonese. La prima puntata ha commosso i telespettatori della rete ammiraglia Rai. Michele Riondino e Isabella Ragonese interpretano rispettivamente Davide e Giulia. Hanno storie diverse ma un obiettivo comune: aiutare i bambini reduci dai campi di concentramento. Per farlo occupano una tenuta agricola abbandonata. Giulia è la figlia di un uomo che ha collaborato con i nazisti da cui ha sempre preso le distanze. Isabella Ragonese, in un’intervista rilasciata al settimanale TeleSette ha parlato del suo personaggio: “Giulia affronta molti problemi di coscienza. Ho considerato il suo impegno come un risarcimento nei confronti di chi era stato più sfortunato e ho pensato di ... lanostratv

