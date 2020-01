Anna Tatangelo Instagram: lato B esplosivo fasciato da leggings: «Facci vedere anche le ‘coppe’!» (Di domenica 19 gennaio 2020) Anna Tatangelo vanitosa e sexy su Instagram: video selfie bollenti quelli apparsi nelle scorse ore sulle Stories. Il look scelto per mostrarsi ai followers è a dir poco esplosivo: leggings neri più che attillati le fasciano fianchi e glutei evidenziando la perfezione della sua silhouette. Il lato B, scultoreo, è alto e sodo complici i tacchi vertiginosi ai piedi della compagna di Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo mostra il suo lato B perfetto fasciato dai leggings: la foto hot Labbra carnose, occhi da cerbiatta e make up marcatissimo, la cantate di Sora sfodera le sue armi di seduzione e non conosce rivali! Bella da testa a piedi, riservata e sofisticata. Non svela mai poi tanto di sé e ogni giorno che passa su Instagram i suoi followers – arrivati a quota 1 milione e mezzo – non fanno che aumentare. Con le Stories piccanti la sensuale Anna ha stupito ancora una volta i ... Leggi la notizia su urbanpost

