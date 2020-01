Andrea Vianello torna in tv dopo l’ictus: «Non pensavo potesse succedere. Mi sono sentito sfigurato» (Di domenica 19 gennaio 2020) Andrea Vianello L’emozione per un ritorno forse non immaginabile, almeno fino a pochi mesi fa, quando Andrea Vianello non aveva le parole. L’ex direttore di Rai3 è riapparso ieri sera in tv, per la prima volta dopo l’ictus che lo aveva colpito lo scorso febbraio, togliendogli l’uso della parola. “Sembra la mia prima volta, anzi, neanche la prima volta che sono entrato in uno studio ero così emozionato” ha affermato il giornalista, entrando nello studio de Le Parole della settimana, il programma di Massimo Gramellini di cui è stato ospite. “Non pensavo potesse succedere di tornare in uno studio televisivo. Non era neanche così importante. Quando mi sono svegliato e non riuscivo a parlare, non è che la cosa più importante fosse tornare in studio o riprendere il mio lavoro (…) Io non riuscivo nemmeno più a dire il nome di mia moglie e dei ... davidemaggio

