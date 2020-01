Andrea Guerra: «Mio padre Tonino e Federico Fellini: amici per sempre» (Di domenica 19 gennaio 2020) Federico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniLa prima volta che Andrea Guerra ha incontrato Federico Fellini è stata in ascensore. «Ero un bambino e ricordo questa presenza imponente e assolutamente magnetica. A dire il vero, su quell’ascensore di Piazzale Clodio, al quinto piano, di uomini magnetici ne ho incontrati tre: Fellini, Tarkovskij e Angelopoulos». L’infanzia e l’adolescenza di Andrea, compositore di fama internazionale, profumano di pellicola in cellulosa e di sigari fumati a metà dai più grandi registi del suo tempo: suo padre, Tonino Guerra, si occupava, infatti, della sceneggiatura di pietre miliari del cinema come L’avventura di Antonioni e I girasoli di De Sica. La collaborazione con Fellini iniziò, però, nel 1973, quando «Tonino», ... Leggi la notizia su vanityfair

