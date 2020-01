Ancora un podio azzurro, Bassino terza a Sestriere (Di domenica 19 gennaio 2020) Giornata francese in coppa del mondo con la sconosciuta transalpina Clara Direz che - 22 anni e primo successo - ha vinto lo slalom gigante parallelo di Sestriere mentre nello slalom di Wengen si e'' imposto Clemens Noel, il giovane talento della val d'Isere. Ma anche per l'Italia non sono mancate le soddisfazioni con Marta Bassino 3/a a Sestriere e nono podio in carriera., il 20/o per l'Italia in questo scorcio di meravigliosa stagione. E poi Federica Brignone 4/a e Sofia Goggia 5/a in questa nuova disciplina mai disputata sinora nella coppa del mondo donne dove si gareggiava solo in slalom parallelo. Con il parallelo gigante sono arrivate infatti porte piu' distanti e gare piu' veloci e dunque piu' adatte alle nostre, tanto che per un po' a Sestriere - tra le incredibili bocciature di campionesse con Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova - si e'' sognato addirittura un podio tutto azzurro o ... Leggi la notizia su ilfogliettone

