Anastasi, il figlio: “Papà aveva la Sla. Ha voluto la sedazione” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gianluca Anastasi in un’intervista rilasciata all’Ansa spiega la scelta del padre Pietro di voler essere assistito per la sedazione contro i dolori della SLA, per poi lasciare affetti familiari e amici in totale serenità. Anastasi, il figlio: “Papà ha voluto andarsene” Il mondo del calcio, ma soprattutto quello dello sport piange la scomparsa di Pietro Anastasi, morto la notte del 17 gennaio. Il campione di Juventus e della Nazionale campione d’Europa del 1968 è morto a causa della SLA, una malattia che purtroppo negli ultimi anni ha colpito tanti sportivi. A 24 ore dalla sua scomparsa, il figlio Gianluca ha voluto rilasciare un’intervista all’Ansa, dove spiega come sia stata decisiva la volontà del padre di andarsene così precocemente: “Papà aveva la Sla, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore ... Leggi la notizia su notizie

