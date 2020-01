Amore Criminale: la nuova edizione darà voce agli orfani di femminicidio (Di domenica 19 gennaio 2020) Veronica Pivetti Ricordare le tante donne uccise ma anche dare voce alle famiglie delle vittime. E’ questo l’obiettivo della nuova serie di Amore Criminale, in onda da questa sera alle 21.15 su Rai3. Sei nuove puntate che ancora una volta saranno occasione di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato qual è la violenza di genere. Alla conduzione, riconfermata per il terzo anno consecutivo, l’attrice Veronica Pivetti. La novità di questa edizione della trasmissione ideata e scritta da Matilde D’Errico sarà l’inserimento di un nuovo racconto in cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio. A loro sarà dedicata la prima parte della trasmissione. Anche in questa nuova stagione il linguaggio scelto per le storie di Amore Criminale si muoverà su due binari. Da una parte la docu-fiction, da sempre tratto distintivo del programma, dall’altra la ... davidemaggio

