Amadeus, il gran rifiuto di Salmo alla vigilia del Festival di Sanremo: un pesantissimo "buco" all'Ariston (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel giro di poche ore, la rinuncia di Salmo e il caso Junior Cally a Sanremo. Piove sul bagnato per Amadeus: dopo le polemiche su Rula Jebreal, Rita Pavone e sessismo, ecco un altro uno-due capace di abbattere un toro. La leghista Lucia Borgonzoni e il web insorgono contro il rapper anti-Salvini per Leggi la notizia su liberoquotidiano

mic_amoruso : @stanzaselvaggia Be' però non mi sembra questo gran mostro. C'è di peggio in tv. Povero #amadeus - giordanapecis : Sinceramente? Per me si è fatto un gran polverone sulla “gaffe” di Amadeus. Era visibilmente emozionato, e le parol… - Danylost64 : @Oriana_Mati Si infatti, la penso anche io così, d'altronde dopo tante edizioni... Il programma è stato ideato da A… -