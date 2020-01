Altra grana per Amadeus. Tutti contro Junior Cally: "Testi sessisti, vergognosa presenza a Sanremo" (Di domenica 19 gennaio 2020) Partenza decisamente in salite per il Sanremo di Amadeus. Dopo le polemiche per l’esternazione del Direttore Artistico riguardo la presenza sul palco di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, un’Altra grana si abbatte sulla testa del presentatore della 70esima edizione del Festival. Il “problema” questa volta si chiama Junior Cally, uno dei big in gara, colpevole secondo le donne Pd, ma anche secondo la Bergonzioni, candidata Lega alle elezioni dell’Emilia Romagna, di aver “prodotto Testi sessisti” e di non “meritare dunque il palco dell’Ariston”. Un gruppo di esponenti del Partito Democratico, infatti, ha condiviso l’appello contro la partecipazione del rapper a Sanremo firmato da Laura Moschini, ricercatrice e cofondatrice dell’Osservatorio di genere della Università Roma Tre.Moschini - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

