Allerta Meteo Spagna | il Ciclone di Neve si scatena nel Mediterraneo occidentale | durerà

Allerta Meteo Spagna – Si è oramai scavata una insidiosa bassa pressione tra il Sud Est della Spagna, il Nord dell'Algeria e il Sud delle Baleari. Essa sta iniziando a convogliare aria fredda verso la Spagna orientale già fronti intensi in azione soprattutto sulla regione di Valencia, dove sono presenti piogge diffuse e nevicate via via verso le colline. Dicevamo di un Ciclone insidioso poiché esso si è sviluppato in un contesto anticiclonico tutto intorno, quindi con poca mobilità, destinato a rimanere pressoché in loco per molti giorni. I dati attuali lo Lo danno persistentemente attivo per circa 4/5 giorni almeno e con particolare veemenza sulle aree centro-orientali della Spagna, quelle più direttamente esposte all'avvezione di vorticità positiva proveniente da Est Nordest. Si tratterà, quindi, di un maltempo serio e duraturo con precipitazioni persistenti

