Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla per piogge e venti (Di domenica 19 gennaio 2020) La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un'Allerta Meteo codice giallo per piogge e vento, valida fino alle 15 di martedì 21 gennaio. I territori interessati sono quelli dell'Iglesiente, il Campidano, il bacino del Flumendosa-Flumineddu e la Gallura. "La presenza di una estesa circolazione fra la Spagna e l'Algeria, in progressivo isolamento, favorisce condizioni di instabilità anche sulla Sardegna e induce il richiamo di aria umida dai quadranti sud-orientali che andrà ad interagire con l'orografia soprattutto orientale dell'Isola – spiega il centro decentrato della protezione civile regionale – sono previste piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno i settori meridionali e orientali dell'isola. I cumulati complessivi, ovvero dell'intera durata del

