Allerta Meteo Liguria: avviso per vento burrasca, previste raffiche fino a 90-110 km/h (Di domenica 19 gennaio 2020) Arpal ha emanato l’avviso per vento relativo alla giornata di domani, lunedì 20 gennaio, per le zone di Ponente (A) e levante (C) della Liguria. Già da oggi pomeriggio, infatti, i venti settentrionali si andranno intensificando fino a burrasca, più diffusamente sul Ponente e in serata anche a Levante. Sono previste raffiche fino a 70/90 km/h in particolare su crinali e capi esposti. Domani si prevedono per tutta la giornata venti sostenuti dai quadranti settentrionali con intensità di burrasca forte e raffiche fino a 90/110 km/h su A e al mattino sulla parte occidentale di C, in particolare su rilievi e capi esposti, intensità di burrasca e raffiche fino a 70/80 km/h su B, C (al pomeriggio) e rilievi di D e E. Sulla costa di A mare molto mosso, localmente agitato in prossimità dei capi. Da sottolineare come l’intensa ventilazione favorirà locali condizioni di disagio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

