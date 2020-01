Allerta Meteo della Protezione Civile: maltempo in arrivo dalla Spagna, venti di burrasca e mareggiate [MAPPE E BOLLETTINI] (Di domenica 19 gennaio 2020) Allerta Meteo – Una struttura depressionaria, centrata sulle isole Baleari, attiva una intensa ventilazione nei bassi strati, specie sui settori tirrenici settentrionali, Liguria e le due isole maggiori. Nel contempo, il flusso instabile determina precipitazioni diffuse sulla Sardegna, anche a carattere temporalesco, che interesseranno in particolare il versante orientale e meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

