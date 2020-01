Alle 15 in diretta con EuroLive tra Sony che salta l'E3, i rinvii di Cyberpunk 2077 e Final Fantasy VII Remake e molto altro (Di domenica 19 gennaio 2020) Ci troviamo al termine di un'altra settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta mettendo di fronte a notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo ecco un appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questo pomeriggio è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Alberto "Wochinimen" Naso parleremo delle ultime novità e delle storie più interessanti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni dell'universo videoludico.Protagonisti assoluti saranno ovviamente le notizie principali della settimana e c'è davvero parecchia carne al fuoco tra Sony che salta l'E3 2020, pezzi da novanta come Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avenger che sono stati rinviati e ovviamente tutti gli ultimi rumor su ciò che possiamo aspettarci da ... Leggi la notizia su eurogamer

Capezzone : +++Appuntamenti #LaVeritaAlleSette+++ Domani alle 7 rassegna politicamente scorrettissima con @marco_gervasoni . Di… - teatroallascala : Stasera alle 20 ultimo concerto della Filarmonica diretta da Riccardo Chailly. Acquista il tuo biglietto ora!… - RaiTre : Tra poco, alle 10.20 su #Rai3, Senato & Cultura - Omaggio a #EnnioMorricone, con l'Orchestra Roma Sinfonietta diret… -