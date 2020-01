Allan: il brasiliano ha chiesto scusa per la reazione dopo la sostituzione (Di domenica 19 gennaio 2020) Allan è scappato negli spogliatoi dopo la sostituzione nella gara contro la Fiorentina: il brasiliano avrebbe chiesto scusa Sembra rientrato il piccolo caso legato ad Allan. Il brasiliano, dopo la sostituzione nel corso del secondo tempo della gara contro la Fiorentina, è filato dritto negli spogliatoi senza passare dalla panchina. Come riportato da Il Mattino, Allan avrebbe chiesto scusa negli spogliatoi dopo la gara attribuendo la sua reazione ad un momento di rabbia con se stesso, non verso la decisione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Rinnovo Allan - il brasiliano e il Napoli vicini all’accordo : i dettagli : Rinnovo Allan , il brasiliano e il Napoli vicino al nuovo accordo. Pronto un contratto fino al 2024: messi da parte i dissidi L’avventura tra Allan e il Napoli è destinata a proseguire. Si profila un Rinnovo per il centrocampista brasiliano , colonna portante dei partenopei da ormai svariate stagioni. Lo evidenzia La Repubblica. Secondo il quotidiano per il giocatore, tornato nelle ultime settimane ad alti livelli con Gattuso, è pronto il ...

Ancelotti ad Allan mentre escono dal campo : ”Sarò esonerato”. La reazione del brasiliano : Stando a quanto riferito attraverso un Tweet dal collega Tancredi Palmeri, nel momento dell’uscita dal campo dopo Napoli-Genk, il tecnico partenopeo ha parlato con Allan . Il giornalista riferisce che il mister avrebbe sussurrato al centrocampista la fatidica frase: ”Sarò esonerato”. La reazione del brasiliano è stata semplicemente incredula, scoraggiato dalla terribile notizia appena ricevuta. E’ rimasto senza ...

Non solo Mertens - anche Allan all’Inter. Il brasiliano contropartita per due nerazzurri : Stando alle recenti dichiarazioni di Luca Leoni, giornalista vicino alla sfera nerazzurra, a Radio Punto Nuovo, Mertens ed Allan potrebbero vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione Mertens ed Allan potrebbero lasciare il Napoli a giugno, destinazione la Milano nerazzurra. “All’Inter interessa Mertens, ma se ne parlerà a giugno. Forse ci sarà un precontratto. Allan? Al momento non ci sono riscontri ma ho letto di questo ...

