Alla Juventus basta Cristiano Ronaldo: Parma sconfitto di misura (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel posticipo della 20esimo giornata di Serie A la Juventus sconfigge di misura il Parma grazie a due reti di Cristiano Ronaldo che consentono ai bianconeri di consolidare il primo posto in classifica. Approfittando del pareggio tra Inter e Lecce avvenuto nel pomeriggio, la Vecchia Signora si può inoltre permettere di aumentare il distacco nei confronti dei nerazzurri e iniziare così un principio di volata scudetto. Malgrado una partita che ha visto la netta superiorità degli juventini, il Parma ha saputo comunque difendersi trovando persino la rete del momentaneo 1 a 1 al 55esimo minuto con Cornelius. I ducali non hanno però potuto fare molto contro i due gol di Cr7, segnati rispettivamente al 43esimo e al 58esimo, che hanno portato il risultato finale del match sul 2 a 1 per la Juventus. notizie

