Albano e Romina Power a Sanremo: Malgioglio svela un’importante verità (Di domenica 19 gennaio 2020) Cristiano Malgioglio ha parlato nuovamente di Albano e Romina e della loro possibile apparizione al Festival della musica italiana Albano Carrisi e Romina Power (Fonte foto: Getty Images) La possibile partecipazione di Albano e Romina Power al prossimo Festival di Sanremo sta tenendo i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorni. Nella classifica conferenza stampa di presentazione, il conduttore Amadeus non si è sbilanciato sull’argomento, anche se ha lasciato presagire che nel caso i due interverranno come ospiti e non come concorrenti. Un’ipotesi sempre più probabile, anche se al momento non vi è certezza su quale sarà la serata in cui la celebre coppia si esibirà sul prestigioso palco del teatro Ariston. Leggi anche -> Albano e Romina: “Ti amo ancora come fosse il primo giorno” Albano e Romina Power, si a Sanremo, ma… Albano Carrisi ... Leggi la notizia su chenews

Mariquita_la1a : @susy_juve I più grandi in assoluto li ha portati in effetti Pippo Baudo. Negli anni '80 e '90 ha portato davvero i… - perseo1984a : Albano e Romina - Ci sarà - 1984 - frensifragolina : @Una_Gioia_Mai Sanremo 1984 Albano e Romina: Ci sarà Che amarezza #Sanremo2020 -