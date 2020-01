Accessori must have primavera: le ultime tendenze tra borse, occhiali e molto altro (Di domenica 19 gennaio 2020) Siamo ancora nel pieno dell’inverno e già ci tocca pensare agli Accessori must have della primavera 2020. Le ultime tendenze moda, in questi anni, stanno vedendo borse, occhiali, gioielli e fermagli al centro della scena. Hanno assunto, con il tempo, un ruolo centrale negli outfit, addirittura essenziali. Dunque, oltre a pensare alle scarpe e all’abbigliamento che faranno tendenza, è necessario farsi intanto qualche idea anche sugli Accessori. La bella stagione sta arrivando e vediamo ora insieme quali sono i modelli, i colori e i materiali che diventeranno must have! Accessori must have: I MODELLI CHE FARANNO TENDENZA DURANTE LA primavera 2020 Colori vivaci e armoniosi sono i grandi protagonisti tra gli Accessori must have della primavera 2020. Le tonalità scelte per la bella stagione avranno il compito di donare look sempre diversi. Non potremo davvero fare a ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

