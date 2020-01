Abbandonava rifiuti in strada: beccato dalle telecamere a Miano (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Grazie alla telecamera mobile della Polizia Locale Tutela Ambientale di Napoli è stato individuato un uomo che aveva abbandonato ben 6 grossi sacchi di rifiuti urbani non differenziati in piena strada nel quartiere Miano. Gli agenti sono risaliti al trasgressore tramite la lettura della targa che corrispondeva a un parrucchiere di Chiaia. L’uomo è stato così raggiunto nella sua attività. Per lui una multa di 500€ e l’invito a presentarsi in ufficio per documentare l’attività e la provenienza dei rifiuti. A rendere noto l’intervento è lo stesso Assessorato alla Sicurezza Urbana del comune di Napoli tramite i propri canali social. L'articolo Abbandonava rifiuti in strada: beccato dalle telecamere a Miano proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

