A C’è Posta per te tutti pazzi per Can Yaman: l’attore turco sfodera simpatia, bellezza e un italiano impeccabile (Di domenica 19 gennaio 2020) La saggezza di Maria non ha confini! Ed è stata l’unica a capire quanto il pubblico italiano avesse bisogno di Can Yaman! L’attore turco amatissimo dai telespettatori che hanno seguito la soap Biter Sweet questa estate ma non solo. Can infatti è seguitissimo sui social e anche se la serie è andata in onda in Italia questa estate, il suo successo continua tanto che le appassionate e gli appassionati, hanno divorato tutte le serie in turco pur di continuare a vedere il loro beniamino. E Maria che tutto sa, non poteva non far arrivare Can Yaman anche nello studio di C’è Posta per te. La conduttrice ha fatto davvero fatica a contenere gli ormoni del pubblico arrivato in studio a Roma. E’ stato anche complicato far iniziare a parlare la ragazza protagonista della storia. Maria ha chiesto al pubblico di provare a concentrarsi un po’ su questa storia ma le urla ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

