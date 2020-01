A C’è posta per te la commozione di Mara Venier per Milo e la sua storia: una famiglia meravigliosa (Di domenica 19 gennaio 2020) Una storia molto toccante quella raccontata nello studio di C’è posta per te nella puntata del 18 gennaio 2020. Milo aveva tutto: una vita davanti con la ragazza che amava, Giada. Una casa, un lavoro e poi un regalo al cielo, il suo angelo, una bambina di nome Beatrice. Ma tutto cambia improvvisamente quando Giada è protagonista di un brutto incidente stradale che le costa la vita. Da quel giorno Milo non è più lo stesso e lo sa bene ma vuole ringraziare i suoi suoceri e suo cognato che, nonostante il loro dolore, hanno sempre un sorriso per lui e tanto amore per la sua bambina. Per questo scrive a C’è posta per te. Per chiedere un regalo a Maria, la possibilità di far incontrare Mara Venier ai suoi suoceri. E una emozionatissima Mara è davvero il regalo perfetto per due genitori che dopo la morte della loro adorata figlia, una ragazza di vent’anni, hanno ritrovato la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

