A C’è posta per te Giuseppe perdona Valeria e conquista il pubblico femminile: sui social il delirio (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ stata una puntata all’insegna dell’ormone quella di C’è posta per te in onda il 18 gennaio 2020. Aperta alla grande da Can Yaman che ha fatto impazzire spettatrici e spettatori e poi continuata con grandi apprezzamenti per Lorenzo, il ragazzo di Prato ma soprattutto per Giuseppe, chiamato nello studio di C’è posta per te dalla sua compagna per provare a ricominciare insieme dopo una crisi. Giuseppe ha conquistato il pubblico femminile del programma di Canale 5. Sui social un vero e proprio delirio: c’è persino chi ha chiesto a gran voce che Giuseppe fosse uno dei nuovi tronisti. Tutti a cercare il cognome di Giuseppe e quello di Valeria per capire, spiando sul profilo social, se i due stiano ancora insieme o meno. Non è la prima volta che succede qualcosa di simile a dimostrazione di come Maria sia capace di smuovere le ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

