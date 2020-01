"40mila Sardine in piazza a Bologna". Santori: "Siamo prima vera alternativa a populismo di destra" (Di domenica 19 gennaio 2020) “La piazza è già stracolma di persone. Ci sono già 35, 40mila persone perché anche il parco sul retro di piazza VIII Agosto” - la cosiddetta Montagnola - ”è pieno di persone: questa è l’ennesima dimostrazione che a volte il buon senso, la parola, il non urlare, il non giocare sporco può ancora pagare”. Lo ha detto il leader delle Sardine, Mattia Santori, facendo un primo bilancio della manifestazione in corso a Bologna in piazza VIII agosto.“Non abbiamo mai voluto esserlo ma abbiamo capito che per tante persone Siamo la prima vera alternativa al sovranismo o al populismo di destra. Non era stato previsto all’inizio ed è per noi una grossa responsabilità ma anche una speranza per quello che potrà avvenire in futuro”, ha dichiarato Santori a margine dell’evento ... Leggi la notizia su huffingtonpost

