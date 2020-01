1917 vince il PGA Award 2020, sarà anche Oscar per il Miglior Film? (Di domenica 19 gennaio 2020) 1917, il nuovo Film di Sam Mendes, ha vinto il premio PGA 2020 come Miglior lungometraggio cinematografico. 1917, il nuovo Film del regista britannico Sam Mendes, ha vinto il PGA Award 2020 (Producers Guild Association, il sindacato dei produttori) come Miglior lungometraggio cinematografico, tradizionalmente considerato uno dei riconoscimenti che anticipano l'Oscar come Miglior Film. Da quando entrambi i premi hanno aumentato il numero di nomination, infatti, solo due Film hanno portato a casa il PGA Award senza vincere anche l'Oscar principale: The Big Short nel 2016 (vinse Il caso Spotlight) e La La Land nel 2017 (vinse Moonlight, con tanto di memorabile confusione iniziale a causa di uno scambio di buste contenenti i nomi dei vincitori). 1917, ... Leggi la notizia su movieplayer

