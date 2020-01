19 gennaio 1940, Paolo Borsellino nasceva a Palermo (Di domenica 19 gennaio 2020) Il 19 gennaio di ottant’anni fa Paolo Borsellino nasceva a Palermo. Per anni uno degli uomini di punta del pool antimafia, viene ucciso nel 1992. Paolo Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. L’indimenticato magistrato era nato infatti a Palermo il 19 gennaio 1940 in una famiglia borghese, nell’antico quartiere di origine araba della Kalsa. Entrambi i genitori erano farmacisti. Frequenta il Liceo classico “Meli” e si iscrive presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo: all’età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Membro dell’esecutivo provinciale, delegato al congresso provinciale, nel periodo universitario Paolo Borsellino viene anche eletto come rappresentante studentesco nella lista del Fuan Fanalino. I primi incarichi in magistratura Borsellino studia per il concorso in magistratura che supera nel 1963. Nel 1965 ... Leggi la notizia su newsmondo

