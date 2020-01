Ziyech e il retroscena sulla Roma: «Monchi mi voleva, poi…» (Di sabato 18 gennaio 2020) Hakim Ziyech e il retroscena sulla Roma: «Monchi mi voleva portare in giallorosso. Andava tutto bene ma poi non si è fatto più sentire» Hakim Ziyech ha svelato un’importante retroscena di mercato sulla Roma. Il marocchino ha ammesso, in un’intervista al portale ad.nl, di essere stavo vicinissimo a vestire la maglia giallorossa. Così giocatore dell’Ajax: «Il Siviglia è stata un’opzione concreta la scorsa estate. E’ sicuramente un bel club, ma c’era il direttore sportivo Monchi che l’anno prima voleva portarmi alla Roma. Andava tutto bene fino a quando lui non si è fatto più sentire. Ora dovevo andare in un suo club? No. Ora vedrò che cosa succederà la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

