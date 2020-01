Xbox Console Streaming. Ora i videogame Microsoft sono accessibili da smartphone (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche in Italia si può ora testare il nuovo servizio del colosso di Redmond. In attesa delle Console di nuova generazione che arriveranno entro fine anno Leggi la notizia su repubblica

UnoDueX1 : RT @MX_Thor85: Secondo voi ha ancora senso acquistare giochi, console e accessori al Day-One? Come sempre, commenteremo i risultati nella… - botxboxseriesx : RT @MX_Thor85: Secondo voi ha ancora senso acquistare giochi, console e accessori al Day-One? Come sempre, commenteremo i risultati nella… - MX_Thor85 : Secondo voi ha ancora senso acquistare giochi, console e accessori al Day-One? Come sempre, commenteremo i risulta… -