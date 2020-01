Wanda Nara, la foto su Instagram sfida la “farfallina” di Belen (Di sabato 18 gennaio 2020) Wanda Nara, la foto su Instagram ricorda la “farfallina” di Belen Quest’anno Wanda Nara è stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip, ma il suo nome era già ben noto alla cronaca rosa, prima ancora che Alfonso Signorini la scegliesse per il suo programma. E, cavalcando l’onda del momento, la moglie di Mauro Icardi torna a far parlare di sé per una fotografia su Instagram che ricorda molto (e in realtà sfida) la “farfallina” di Belen Rodriguez. Manager e procuratore del marito Icardi, Wanda si è lasciata immortalare dall’obiettivo della fotocamera, in posa sotto la Tour Eiffel con un cappotto nero indosso e nulla più. All’altezza dell’inguine, spunta una rondine tatuata, evidenziata dall’assenza degli slip. Immediato sui social il paragone con la “farfallina” di Belen Rodriguez, mostrata al Festival di ... Leggi la notizia su tpi

