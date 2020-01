Wanda Nara: la foto senza slip a Parigi mostrata in diretta al GF Vip (Di sabato 18 gennaio 2020) Sta facendo il giro del web la foto di Wanda Nara che, sotto la Tour Eiffel a Parigi, mostra uno spacco che mette in bella mostra un tatuaggio molto simile a quello che Belen Rodriguez aveva sfoggiato scendendo dalla famosa scalinata dell’Ariston nel 2012. La foto di Wanda Nara a Parigi La moglie del calciatore argentino Mauro Icardi ha pubblicato una serie di scatti realizzati a Parigi nei dintorni del suo edificio più celebre e lungo la Senna. Fra questi uno la ritrae in un bacio appassionato con il marito, un altro sotto l’arco di Trionfo e un altro ancora con le due figlie. Quelle che sembrano essere state più apprezzate dai suoi seguaci sono però altre. Una, fatta sotto uno dei ponti del grande fiume che attraversa la capitale francese, che lascia vedere un dettaglio del reggiseno dopo aver abbassato sulla schiena la giacca di pelle. E l’altra che la immortala con ... Leggi la notizia su notizie

makkox : @officialmaz amadeus > mozart > clavicembalo > tasti > avorio > elefanti > circo > pista > formula uno > montecarlo… - Noovyis : (Wanda Nara, bianco e paillettes al GF Vip. Ma il dettaglio sexy è sotto gli occhi di tutti) Playhitmusic -… - G_Luca75 : @officialmaz Il senso di @officialmaz credo fosse, se non vuoi essere giudicata solo perché sei una bella donna, ev… -