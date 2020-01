Wanda Nara, bianco e paillettes al GF Vip. Ma il dettaglio sexy è sotto gli occhi di tutti (Di sabato 18 gennaio 2020) bianco in conferenza stampa, poi nero, blu navy, ancora nero e ora di nuovo total white. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Wanda Nara torna a indossare un tailleur bianco dopo quello sfoggiato alla presentazione del reality. Per dare il via alla sua avventura di opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini Wanda aveva scelto inizialmente un abito lungo, molto elegante e con trasparenze sensuali firmato Ombelico. Poi, per la seconda puntata, aveva optato per una giacca doppiopetto blu elettrico firmata Elisabetta Franchi abbinata a un mono orecchino a forma di ancora. Ancora, nella terza diretta, quella di mercoledì scorso, l’argentina si era presentata sul palco con un vestito nero ricoperto di paillettes con scollatura e spacco profondissimi e vistosi stivali cuissardes di colore fucsia. Ora, invece, rieccola in bianco come alla conferenza di lancio del reality ma con un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

