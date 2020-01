Volo Olbia-Roma, paura a bordo per fumo in aereo: atterraggio d'emergenza (Di sabato 18 gennaio 2020) L'apparecchio di Air Italy era partito ieri sera dallo scalo sardo. Dopo pochi minuti di Volo i passeggeri hanno segnalato il guasto agli assistenti di Volo. Rientro immediato, un bambino intossicato Leggi la notizia su repubblica

