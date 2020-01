Volo Olbia-Roma | atterraggio d’emergenza | fumo in cabina | paura a bordo

Paura su un Volo Olbia-Roma : necessario atterraggio d’emergenza : Paura su un volo Olbia-Roma. Un aereo Air Italy è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo una criticità a bordo. Ecco cosa è successo. Paura su un volo Olbia-Roma di Air Italy, con l’aereo costretto a un atterraggio d’emergenza. Lo riferisce l’agenzia Agi, la quale ha sentito un diretto testimone presente sul veicolo. Paura […] L'articolo Paura su un volo Olbia-Roma: necessario atterraggio ...

Olbia - paura in Volo : atterraggio di emergenza per un aereo Air Italy : Gabriele Laganà L’aereo, diretto a Roma, è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza ad Olbia a causa di fumo in cabina. Nessun ferito tra i passeggeri Si sono vissuti attimi di paura ieri sera intorno alle 20 su un aereo della Air Italy partito dall'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia alla volta di Roma. Il comandante, infatti, subito dopo il decollo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza a causa ...

