Volley femminile, Novara asfalta Brescia nell’anticipo della 15ma giornata di Serie A1. Brakocevic incontenibile (Di sabato 18 gennaio 2020) Novara ha vinto con un netto 3-0 (25-19 25-22 25-21) l’anticipo della 15ma giornata del campionato di Serie A1 di Volley femminile sul campo di Brescia. Prestazione super di Jovana Brakocevic autrice di 14 punti. In grande spolvero anche la capitana azzurra Cristina Chirichella capace di mettere a referto ben 11 punti. CRONACA della PARTITA Le ragazze di Massimo Barbolini partono molto bene sin dal primo set. Grazie al bolide tirato giù da Brakocevic mettono a segno il primo break (6-3). Nonostante il tentativo di reazione di Brescia le ospiti continuano a macinare punti in attacco. Cristina Chirichella mette a segno un gran primo tempo che vale il 14-9. Novara continua a gestire riuscendo a chiudere il cambio palla senza troppi problemi. Il primo punto di Micha Hancock (4) vale il 23-18. A questo punto Brakocevic e compagne possono gestire senza troppa apprensione e chiudere sul ... Leggi la notizia su oasport

