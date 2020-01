Virus Cina, gli esperti lanciano l’allarme: “Dati sottostimati, già centinaia di casi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il numero di persone infettate dal Virus misterioso che sta colpendo in Cina sarebbe di gran lunga superiore a quanto suggeriscono le cifre ufficiali. A lanciare l’allarme sono alcuni scienziati britannici, intervistati dalla ‘Bbc‘. Se fino ad ora sono quasi 50 i casi confermati – con due morti – gli esperti del Regno Unito stimano già diverse centinaia di casi, per un totale che si avvicinerebbe addirittura a quota 1.723. La malattia respiratoria è apparsa nella città di Wuhan a dicembre. “Sono sostanzialmente più preoccupato di quanto non fossi una settimana fa”, ha detto l’epidemiologo, Neil Ferguson, fra gli autori di uno studio che ha effettuato una stima delle infezioni in Cina sulla base del tipo di Virus e della rilevazione di alcuni casi esportati in Paesi vicini. Il lavoro è stato condotto dal Centro MRC per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

