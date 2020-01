Virtus Bava Pozzuoli: si punta al poker di vittorie contro Valmontone (Di sabato 18 gennaio 2020) Virtus Bava Pozzuoli: i ragazzi di coach Gentile puntano a centrare la quarta vittoria consecutiva nella gara in programma oggi (ore 19) al Pala Errico contro la Virtus Valmontone. La Virtus Bava Pozzuoli vuole centrare il poker di vittorie nella gara in programma oggi (ore 19) al Pala Errico contro la Virtus Valmontone. “Una partita difficilissima contro una formazione composta da tanti giocatori d’esperienza come Casale, Bisconti e Bonessio – dichiara l’ala gialloblù Gianluca Tredici -. All’andata vincemmo grazie ad un tiro allo scadere sulla sirena. Valmontone sta attraversando un grande momento di forma. E’ chiaramente un altro scontro diretto per quelli che sono i nostri obiettivi di inizio stagione, centrare quanto prima la salvezza e, poi, successivamente guardare ai play off. Noi stiamo attraversando un buon momento. Dopo il ko di Ruvo di ... Leggi la notizia su 2anews

