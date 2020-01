Violenza negli ospedali. Cianfrani: “Ecco cosa fare” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della dott. Maddalena Cianfrani, responsabile ANAAO dirigenti medici e dirigenti sanitari dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, sulla problematica della Violenza negli ospedali. La Segreteria Aziendale ANAAO dell’A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” esprime solidarietà al medico pneumologo ed al personale infermieristico della Pneumologia per la brutale aggressione subìta. L’Ospedale Sicuro è da anni al centro dell’agenda operativa dell’Anaao. È stato più volte richiesto in tal senso, ed in tutte le sedi Istituzionali competenti, un intervento significativo da parte delle Istituzioni. Siamo convinti che la responsabilità della sicurezza degli operatori e dei livelli organizzativi debba partire dalle Direzioni generali aziendali ... Leggi la notizia su anteprima24

