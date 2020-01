Vigili Urbani, Rispoli (Csa Fiadel): “Si lavora in una situazione di estrema gravità“ (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In una lettera inviata al sindaco, al comandante del Corpo e per conoscenza anche al Prefetto, viene illustrata la situazione di estrema gravità in cui sono costretti ad operare gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale di Salerno. A scriverla Angelo Rispoli della Csa Fiadel che ha elencato nel documento i disagi e gli strumenti di autotutela, che, per anni, sono stati motivi di vanto ed oggi sono ormai inefficienti ed inefficaci. “Lo spray antiaggressione non è mai stato consegnato a tutto il personale, né tutto il personale ha frequentato il corso per il suo utilizzo, ma la cosa più grave è che lo stesso è da tempo scaduto e quindi inutilizzabile – scrive Rispoli aggiungendo – che da tempo non è regolare la fornitura di divise e scarpe di servizio”. I Vigili Urbani di Salerno, ... Leggi la notizia su anteprima24

