VIDEO Dominik Paris secondo nella discesa di Wengen: show dell’azzurro al Lauberhorn, podio da urlo! (Di sabato 18 gennaio 2020) Dominik Paris ha conquistato uno strepitoso secondo posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’altoatesino non era mai salito sul podio al Lauberhorn nel corso della sua gloriosa carriera, oggi è invece riuscito a leggere alla perfezione la difficilissima pista svizzera e si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del padrone di casa Beat Feuz che si è imposto con 29 centesimi di vantaggio sul nostro portacolori. Dominik Paris ha incamerato 80 preziosissimi punti e può continuare a inseguire il sogno della Sfera di Cristallo. Di seguito il VIDEO della gara di Dominik Paris, secondo nella discesa di Wengen. VIDEO Dominik Paris, secondo nella discesa DI Wengen: Paris sfata il tabu Wengen! Primo podio per Domme sulla Lauberhorn<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1ee-1f1f9.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

