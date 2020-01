Verona Inter Women LIVE: sintesi, tabellino e cronaca del match (Di sabato 18 gennaio 2020) All’Olivieri Stadium, la 12ª giornata della Serie A femminile 2019/20 tra Verona e Inter Women: sintesi, tabellino, risultato, cronaca LIVE (dal nostro inviato Francesco Giuseppe D’Amato) – All’Olivieri Stadium, Hellas Verona e Inter Women si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A femminile 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Verona Inter Women 0-0 Fischio d’inizio alle ore 12:00. Migliore in campo: al termine del match PAGELLE Verona Inter Women 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Verona-#Inter, trattativa in chiusura per #Dimarco: i dettagli - FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - dgouilard : RT @NicoSchira: Nei prossimi giorni nuovi contatti tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Napoli per trovare un accordo e formalizzare il… -