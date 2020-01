Verissimo, Malgioglio annuncia: “Al Bano e Romina a Sanremo…” (Di sabato 18 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020: Cristiano Malgioglio a Verissimo dà un’anticipazione E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha chiamato subito in studio Iva Zanicchi, che oggi ha festeggiato nel salotto televisivo della Toffanin i suoi 80 anni, e Cristiano Malgioglio. I due, ovviamente, hanno parlato delle loro carriere costellate davvero da grandissimi successi in Italia e all’estero. Finita qua? Nemmeno per idea perchè ad un certo punto la conduttrice ha colto la palla al balzo per chiedere al cantautore siciliano qualche informazione in più su una foto pubblicata settimane fa su instagram in cui è stato sorpreso insieme a Al Bano e Romina Power. Difatti l’uomo ha scritto per la coppia artistica più amata dagli italiani una canzone. E a proposito di questo pezzo oggi Cristiano Malgioglio a Verissimo ha rivelato: ... Leggi la notizia su lanostratv

aliceznnn : RT @IleniaZilli01: mi sto immaginando, nel backstage, l’incontro tra michele e Malgioglio #Verissimo - Irene101520 : RT @IleniaZilli01: mi sto immaginando, nel backstage, l’incontro tra michele e Malgioglio #Verissimo - FabianaFiore7 : RT @IleniaZilli01: mi sto immaginando, nel backstage, l’incontro tra michele e Malgioglio #Verissimo -