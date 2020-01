Velvet Collection 2, anticipazioni lunedì 20 gennaio 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Continua la messa in onda di Velvet Collection 2, la fiction ambientata negli anni ’60 che racconta le vicende di famiglie ricche e dedite al mondo dell’alta moda. lunedì 20 gennaio 2020 andrà in onda su Rai Premium la terza puntata, composta da tre episodi. Protagonista sarà Juliette, in quanto il suo segreto verrà alla luce, non senza conseguenze. Inoltre, la vera identità di Mateo sarà in pericolo per colpa di Mateo, deciso a metterlo nei guai. Cosa succederà? Velvet Collection 2, anticipazioni del 20 gennaio: Jonas scopre il segreto di Juliette Nel terzo episodio della fiction, Raoul vorrà vedere i suoi amici, mentre Mateo sarà nei guai in quanto Omar potrebbe svelare chi è veramente. Inoltre, arriveranno Cristina e la nipote di Marie, destinate a movimentare ancora di più le acque. Stando alle anticipazioni inoltre, don Emilio farà visita a Perdo, portando una novità ... Leggi la notizia su kontrokultura

