Valanga sull’Himalaya in Nepal: almeno 7 dispersi vicino all’Annapurna (Di sabato 18 gennaio 2020) A seguito delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, una Valanga si è staccata dall’Himalaya, in Nepal: ci sono almeno 7 dispersi. L’incidente è avvenuto a un’altitudine di 3.230 metri vicino al campo base per l’Annapurna, una delle vette più alte della catena montuosa. Inoltre, tra i dispersi ci sarebbero quattro sudcoreani e tre Nepalesi. Dal Ministero del Turismo, infine, hanno assicurato che “una squadra di soccorso è stata inviata”. La Polizia e i soccorritori, infatti, sono giunti rapidamente sul posto per iniziare le ricerche, ma il maltempo ostacola i lavori. Nepal, Valanga sull’Himalaya Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio una Valanga si è staccata dalla catena dell’Himalaya, vicino al campo base per l’Annapurna, in Nepal. Secondo le informazioni diffuse dai soccorritori al Ministero del Turismo, ci sarebbero ... Leggi la notizia su notizie

